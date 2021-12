Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugdiebe erbeuteten VW Bus im Wert von 60.000 Euro

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Unter den Eichen

03.12.21, 00.30-13.00 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Fahrzeugdiebstahl am Freitag im Stadtteil Steimker Berg. Unbekannte Täter entwendeten einen vier Jahre alten VW Bus vom Typ California im Wert von 60.000 Euro. Der Besitzer hatte den Diebstahl erst gegen 13 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Vermutlich liegt die Tatzeit jedoch bereits in der Nacht zum Freitag nach Mitternacht. Der anthrazitfarbene Volkswagen Modell T6 war am Fahrbahnrand in der Straße Unter den Eichen abgestellt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

