Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer stürzt in scharfer Kurve im Wiehengebirge

Lübbecke, Steinhagen (ots)

Verletzungen erlitt ein 26-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz im Wiehengebirge auf dem Kahle-Wart-Weg zwischen Obermehnen und Oberbauerschaft am Pfingstmontag.

Der Kradfahrer aus Steinhagen (Kreis Gütersloh) war zur Mittagszeit gegen 12.15 Uhr mit seiner Kawasaki bergauf in Richtung der Bergkuppe unterwegs, als laut eigenen Angaben in einer scharfen Rechtskurve das Hinterrad seiner Maschine wegrutschte. In der Folge verlor der 26-Jährige die Kontrolle und stürzte auf den Asphalt.

Die Insassen eines aus der Gegenrichtung kommenden Pkw leisteten dem Biker Erste Hilfe und wählten den Notruf. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den 26-Jährigen und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Bünde.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell