Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei hat die Tuning- und Poserszene weiter im Blick

Fahrverbote, Anzeigen und Verwarngelder

Wesel (ots)

Am Samstagabend kontrollierte die Polizei an der Gerhard-Malina-Straße und an der Karl-Heinz-Klingen-Straße sowie im weiteren Stadtgebiet szenetypische Autos.

Ein PKW konnte mit 98 km/h im Stadtgebiet gemessen werden. Neben diesem Lenker dürfte zwei weiteren gemessenen Autofahrern ein Fahrverbot blühen.

Darüber hinaus waren sechs Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und 74 Verwarngelder das Gesamtergebnis der Kontrollen.

