Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Unbekannter Dieb entwendet Arztkoffer aus Fahrradkorb -Zeugen gesucht

Mannheim-Almenhof (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 10:50 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Speyerer Straße einen sogenannten "Arztkoffer" aus einem Fahrradkorb, der an dem Fahrrad einer 54-jährige Frau angebracht war. In der auffälligen braunen Leder-Tasche befanden sich neben persönlichen Wertgegenständen der Besitzerin verschiedene medizinische Utensilien. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Neckarau.

