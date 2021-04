Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Einbrecher stahlen Sparschweine und Kleingeld

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sonsbeck (ots)

Eine böse Überraschung erwartete eine 61-jährige Sonsbeckerin bereits am Freitagmorgen: Die Dame entdeckte gegen 08.00 Uhr einen Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Kirchstraße.

Der Salon befindet sich in einem räumlich abgegrenzten Bereich im Wohnhaus der Geschädigten. An einem Seitenfenster konnten durch Polizeibeamte Aufbruchspuren festgestellt werden. Zudem stand das Fenster bei Entdecken komplett auf. Aus der Kasse stahlen die Ganoven Kleingeld und nahmen zwei Sparschweine mit.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell