POL-WOB: Barmke: Einbrecher nutzten frühe Dunkelheit aus

Wolfsburg (ots)

Barmke, Rennauer Straße

03.12.2021, 14.15-18.45 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Barmke nahe Helmstedt erbeuteten unbekannte Täter im Laufe des Freitagnachmittags mehrere Schmuckstücke. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Vermutlich nutzten die Täter die früh einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke aus, als sie zwischen 14.15 und 18.45 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Rennauer Straße gewaltsam aufbrachen. Da die Bewohner nicht zu Hause waren, wurden die Räumlichkeiten gezielt nach Bargeld und Schmuck durchsucht. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Helmstedt unter der Rufnummer 05351-5210 entgegen.

