Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Angeblicher Spendensammler greift ins Portmonee

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Werner-von-Siemens-Straße

03.12.21, 10.55 Uhr

Am Freitagvormittag wurde in Helmstedt auf dem Parkplatz eines Baumarktes eines 76 Jahre alte Rentnerin Opfer eines dreisten Taschendiebs. Der Täter erbeutete 100 Euro aus dem Portmonee der Seniorin. Den Ermittlungen zu Folge gab der Unbekannte an der Werner-von-Siemens-Straße vor, Spenden zu sammeln. Dazu zeigte er der Helmstedterin ein Klemmbrett mit einer Liste vor, auf der mehrere Namen mit angeblichen Spender standen. Daraufhin zückte die 76-Jährige ihre Geldbörse, um sich mit fünf Euro zu beteiligen. In diesem Moment gelang es jedoch dem Täter unbemerkt die 100 Euro zu greifen. Erst später bemerkte das Opfer den Diebstahl und erstattete Anzeige. Den Täter beschrieb die Helmstedterin als ca. 1,60 m groß und schlank. Er habe nur gebrochen Deutsch gesprochen, so die Geschädigte.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell