POL-Einsatz: Polizeipräsidium Einsatz - Feierliche Übergabe von neuem Hubschrauberlandeplatz und Hangar

Göppingen (ots)

Am 22.11.2021 fand die feierliche Übergabe des neu gebauten Hubschrauberlandeplatzes sowie des neu errichteten Hangars auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen statt. Gleich mehrere Behörden waren am Gelingen des Projektes maßgeblich beteiligt: Das Innenministerium, Vermögen und Bau, das Regierungspräsidiums Stuttgart sowie das Polizeipräsidium Einsatz.

Nach einer Planungs- und Bauphase von nur 3 Jahren konnte die Anlage nun ihren Betrieb aufnehmen. Die schnelle Verfügbarkeit von Spezial- und spezialisierten Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz wurde in den vergangenen Jahren durch die Präsenz des Hubschraubers am Dienstort Göppingen beständig gesteigert. Mithilfe der Polizeihubschrauberstaffel ist es möglich, die Einsatzkräfte an jeden Punkt in Baden-Württemberg zu verlasten und die Zeitspanne zwischen Alarmierung und Eintreffen vor Ort so kurz als möglich zu halten. Dieses Konzept erforderte zugleich den Ausbau der Lande- und Unterstelleinrichtungen für die modernen Polizeihubschrauber. Dies, so Polizeipräsident Ralph Papcke in seiner Rede, komme allen Bürgerinnen und Bürgern des Landes zugute.

Mithilfe der geschaffenen Infrastruktur steigert das Spezialpräsidium, welches die regionalen Polizeipräsidien mit zahlreichen Kompetenzen unterstützt, seine Leistungs- und Handlungsfähigkeit erneut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell