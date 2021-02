FW-PI: Großfeuer in Elmshorn: Lebensgefährlich verletzte verstirbt im Krankenhaus

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Großfeuer in Elmshorn: Lebensgefährlich verletzte verstirbt im Krankenhaus Datum: Mittwoch, 17. Februar 2021, 0.41 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Heidmühlenweg +++ Einsatz: FEU 2Y (Feuer, zwei Züge, Menschenleben in Gefahr)

Elmshorn - Bei einem Großfeuer in Elmshorn ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn retteten sie aus ihrem brennenden Einfamilienhaus. Sie wurde in Krankenhaus Elmshorn eingeliefert, wo sie leider verstorben ist. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn war um 0.41 Uhr alarmiert worden. Einsatzleiter Norbert Huckfeldt ließ die Alarmstufe in kurzer Folge auf Feuer 2y (Menschenleben in Gefahr) erhöhen. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften und 17 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst mit vier RTW und einem Notarzt. Das Erdgeschoss des Walmdachbungalows stand nahezu in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Strahlrohre im Innen- und Außenangriff unter Atemschutz eingesetzt. Außerdem wurde das Gebäude noch einmal komplett durchsucht. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden an. Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe können nicht gemacht werden. Die Kripo ermittelt.

