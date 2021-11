Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211101.9 Brunsbüttel: Auch der Sprung ins kühle Nass rettet nicht

Brunsbüttel (ots)

Auf seiner Flucht vor der Polizei ist ein Ladendieb am heutigen Vormittag in Brunsbüttel in den Nord-Ostsee-Kanal gesprungen und beinahe genauso schnell wieder herausgekommen. Zuvor hatte der Mann eine Flasche Alkohol entwendet.

Kurz vor 11.00 Uhr stahl ein 43-Jähriger in einem Supermarkt in der Koogstraße eine Flasche Wodka und ergriff mitsamt seiner Beute die Flucht. Eine Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf, die Polizei ebenfalls. Der Fluchtweg des Brunsbüttelers führte ihn bis zur Kanalfähre, die gerade abgefahren war. Der Mann sprang daraufhin mitsamt der Flasche ins Wasser. Vermutlich war das Nass jedoch so kalt, dass der Dieb schnell wieder an Land kam und die Polizei ihn festnehmen konnte. Vorsorglich kam ein Rettungswagen zum Ort.

Letztlich wird sich der polizeilich bekannte Beschuldigte wegen des Diebstahls verantworten müssen - ihn entließen die Einsatzkräfte zu guter Letzt wieder nach Hause.

Merle Neufeld

