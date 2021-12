Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Helmstedt stellte Samstagnacht mehrfach Corona Verstöße im Stadtgebiet fest und musste Gaststätten auf dem Papenberg und in der Beguinenstraße schließen

Helmstedt (ots)

In der Nacht zum Sonntagmorgen musste das Polizeikommissariat Helmstedt mehrfach Einsätze in der Innenstadt Helmstedt fahren, da die hiesigen Gaststätten gut besucht waren. Die Betreiber zweier Gaststätten hielten sich nicht an bestehende Vorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz. Die sofortige Schließung der Gaststätten wurden angeordnet, aber von einem Betreiber auf dem Papenberg ignoriert. Der letzte Einsatz erfolgte um 06:38 Uhr, in dem das tatsächlich Verschließen der Tür und Verlassen der Gäste überwacht werden musste. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben und die Gaststättenbetreiber müssen mit deutlichen Bußgeldern in vierstelliger Höhe rechnen.

