Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter legt Hundeköder mit Rattengift in Helmstedt aus

Helmstedt (ots)

Bereits am Samstagabend meldete sich eine besorgte Helmstedterin beim Polizeikommissariat und teilte mit, dass sie in ihrem Garten und am Zaun Hundeköder gefunden habe. Eine Funkstreifenbesatzung suchte die Örtlichkeit am Triftweg auf und stellte präparierte Bratwürste fest, die vermutlich Rattengift enthielten. Die Hundeköder wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Anzeigeerstatterin konnte ihrem Hund den Giftköder noch aus dem Maul nehmen, bevor dieser geschluckt werden konnte. Ob es Personen in der Umgebung gibt, die diese Köder ausgelegt hatten, werden die polizeilichen Ermittlungen ergaben. Es wurde eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Hiernach liegt eine Straftat vor, wenn einem Wirbeltier länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell