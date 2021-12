Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bestohlener Rentner erhält durch Spender Geld zurück

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 06.1.2.2021

Vor gut 14 Tagen, am 23. November wurde einem 76 Jahre alten sehbehinderten Rentner an einer Bushaltestelle in der Leuckartstraße durch einen Unbekannten ein hoher dreistelliger Geldbetrag entwendet. Der Unbekannte hatte um eine Münze für den Parkautomaten gebeten. Als der Senior helfen wollte, fiel ihm sein Blindenstock aus der Hand. Da griff der Unbekannte zu und mit ihm das entwendete Bargeld. Die Polizei berichtete und fahndete in den Printmedien und sozialen Netzwerken über diesen Fall.

Es meldeten sich spontan zwei Leser und erklärten sich bereit, durch eine Geldspende den finanziellen Schaden begrenzen zu wollen. Beide Spender erschienen bei der Polizei und legten 100EUR bzw 200EUR auf den Tisch.

Somit konnten dem 76-Jährigen Opfer mit 300EUR ein Teil seines Geldes zurückgegeben werden.

Der ältere Herr war völlig überrascht und zeigte sich überglücklich über so viel Hilfsbereitschaft.

