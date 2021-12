Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gegenstände aus Garage gestohlen - Beute zum Teil wieder aufgefunden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Über dem Wechsel 06.12.2021, 20.00 Uhr bis 07.12.2021, 06.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen eine Garage in der Straße Über dem Wechsel in Vorsfelde auf und stahlen drei Fahrräder, zwei Koffer und eine Flasche Wein. Kurioserweise wurde eines der Fahrräder sowie die Koffer und der Wein einige Meter weiter in Höhe der Kreuzung Brandenburger Straße abgestellt aufgefunden. Die zwei anderen Fahrräder konnten bisher nicht zugeordnet werden.

Am Dienstagmorgen stellte der Hauseigentümer fest, dass in seine Garage eingebrochen worden war. Bei einer näheren Nachschau stellte er fest, dass drei Fahrräder fehlten. Da den eingesetzten Polizeibeamten auf der Anfahrt wenige Meter entfernt drei Zweiräder an einem Zaun aufgefallen waren, zeigten sie dem Vorsfelder die Räder. Er stellte fest, dass eines der Fahrräder ihm gehörte. Zu seinem Erstaunen, standen dort auch zwei Koffer, die ebenfalls aus seiner Garage stammten, deren Verschwinden er bis dahin jedoch noch nicht bemerkt hatte.

Bei den zwei anderen aufgefundenen Fahrrädern handelt es sich um Damenräder der Marke "Kettler". Diese konnten bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden und wurden sichergestellt.

Die Ermittler der Polizeistation Vorsfelde suchen die Eigentümer der aufgefundenen Fahrräder sowie Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum mit Fahrrädern oder Koffern gesehen haben. Hinweise bitte unter 05363/809700.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell