Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Freiheitsstrafe wegen Sozialleistungsmissbrauch

Emmendingen (ots)

Nach Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach hatte ein Mann aus dem Landkreis Emmendingen über einen Zeitraum von 22 Monaten Sozialleistungen vom Jobcenter erhalten, dabei aber verschwiegen, dass er nebenher Einkünfte aus einer Tätigkeit für einen Handwerksbetrieb erhielt. In fünf Folgeanträgen und sogar während persönlicher Vorsprachen hatte der Mann wohlweislich gelogen. Das Jobcenter Landkreis Emmendingen wurde so um 1.165 Euro geschädigt. Wegen Betrugs in fünf Fällen wurde gegen den Mann vom Amtsgericht Emmendingen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt auf zwei Jahre zur Bewährung, verhängt. Der hierzu erlassene Strafbefehl ist rechtkräftig.

