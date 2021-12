Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülleimer gerät in Brand - Ursache bisher unbekannt

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Rieseberger Weg

08.12.2021, 20.19 Uhr

Aus unbekannter Ursache geriet am Mittwochabend ein Mülleimer in einer Unterkunft im Rieseberger Weg in Brand. Ein 39-jähriger Bewohner wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Am Mittwochabend wollte der 39-Jährige in ein Badezimmer der Unterkunft und stellte fest, dass dort ein Mülleimer brannte. Sofort begann er mit Löschversuchen und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich zwei Bewohner vor dem Gebäude. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Königslutter vollständig gelöscht werden. Der 39-Jährige wurde aufgrund einer Rauchintoxikation in der Klinik in Helmstedt behandelt. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell