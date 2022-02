Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Rennradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag, 08.02.2022, gegen 14:45 Uhr, auf der B 34 in WT-Waldshut hat sich ein 42 Jahre alter Rennradfahrer leicht verletzt. Er hatte in Höhe der Liedermatte zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender Lkw verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der Radler leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. Das Fahrrad wurde geringfügig, der Lkw überhaupt nicht beschädigt.

