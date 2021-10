Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Trunkenheitsfahrt, Pkw-Aufbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Auto aufgebrochen

Am Samstagvormittag, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertüre eines Pkw Renault ein, welcher auf dem Parkplatz des Freizeitzentrums Schurrenhof parkte. Aus dem Fahrzeug wurde Diebesgut im zweistelligen Euro-Bereich entwendet. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Verletze bei Pedelec Unfällen Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer den Radweg von der Goethestraße in Richtung Innenstradt Schwäbisch Gmünd. Hierbei kam er mit den Reifen an eine Fräskante und stürzte. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Die Schadenshöhe am Pedelec ist derzeit nicht gekannt. Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr als eine 47-jährige Pedelec-Fahrerin die Willy-Schenk-Straße in Schwäbisch Gmünd in Richtung Innenstadt befuhr. Vermutlich aus Unachtsamkeit überfuhr sie den dortigen Randstein und kam zu Fall. Sie wurde hierbei leicht verletzt. Die Schadenshöhe am Pedelec ist nicht bekannt.

Waldstetten: Bei Unfallaufnahme gestört - dann alkoholisiert gefahren Am Samstagabend, gegen 21:40 Uhr, tauchte ein sichtliche alkoholisierter 58-jähriger Radfahrer an einer Unfallstelle in Waldstetten, Hauptstraße Einmündung Am Schlössle auf. Er führte ein Fahrrad mit sich, welches er schob. Vor Ort störte er die Maßnahmen der Polizeistreife durch unpassende Kommentare. Ihm wurde unmissverständlich klargemacht, dass er sich fußläufig auf den Nachhauseweg machen soll. Wenig später traf ihn eine andere Polizeistreife mit dem Fahrrad fahrend auf der Hauptstraße in Waldstetten an. Der vor Ort festgestellte Atemalkoholwert lag deutlich über dem, für Radfahrer geltendem Wert von 1,6 Promille. Nun muss der Unbelehrbare mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell