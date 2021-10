Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - 14:15 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Am Freitag gegen 22:57 Uhr kam es auf der K3325 zwischen Affalterried und Wasseralfingen zu einem Auffahrunfall. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen, was ein hinterherfahrender 20-jähriger VW-Fahrer zu spät bemerkte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Oberkochen: Unfall mit verletztem Kind

Am Freitagnachmittag gegen 15:53 Uhr befuhr ein 13-jähriger Mountainbike-Fahrer die abschüssige Volkmarsbergstraße in Richtung Dreißentalstraße. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenfahrende 35-jährige Audi-Fahrerin bemerkte dies und fuhr ihren Pkw nach rechts an den Fahrbahnrand und bremste bis zum Stillstand. Dennoch fuhr das Kind in den linken Kotflügel und stürzte. Es zog sich mehrere Schürfwunden zu, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Stödtlen: Unfall mit überschlagenem Pkw

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr befuhr ein 37-jähriger BMW-Fahrer die L1070 von Wört in Richtung Stödtlen. Im Ausgang einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und dort in den Graben. In der Folge wurde er wieder über die Fahrbahn abgewiesen und das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt, sein Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Zur Bergung war auch die Feuerwehr Stödtlen mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell