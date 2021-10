Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendlicher Zweiradfahrer flüchtet - Unfallflucht - Einbruch in Gaststätte

Aalen (ots)

Urbach: Jugendlicher Zweiradfahrer flüchtet

Am Donnerstagabend gegen 18:50 Uhr fiel einer Streife des Schorndorfer Polizeireviers in Schornbach ein sehr lautes Kraftrad auf, welches anschließend einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Als die Ordnungshüter durch entsprechende Anhaltesignale den Fahrer stoppen wollten, beschleunigte dieser sein Zweirad und versuchte mit hoher Geschwindigkeit, vor den Beamten zu flüchten. Über verschiedene Feldwege führte die Flucht letztlich nach Urbach, wo das Kraftrad von einem entgegenkommenden Streifenwagen gestoppt werden konnte. Der Fahrer versuchte zunächst noch, zu wenden und die Flucht fortzusetzen, hierbei verlor er allerdings das Gleichgewicht und kippte mit dem Zweirad gegen den bereits stehenden Streifenwagen. Nun erst beendete der Fahrer, der sich kurze Zeit später als 16-jähriger Jugendlicher entpuppen sollte, seine Flucht. Nach bisherigem Kenntnisstand war das Kraftrad weder zugelassen, noch war der Fahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Verkehrspolizei in Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen. Eventuelle Zeugen des Vorfalls sowie Verkehrsteilnehmer, die vom Jugendlichen auf der Flucht gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 mit der Verkehrspolizei Kirchberg in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 8 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Straße "Auf der Höhe" einen geparkten Ford Transit auf der kompletten linken Fahrzeugseite und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Anhand der Beschädigungen am geparkten Fahrzeug ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lkw handeln dürfte. Der Sachschaden am Ford wird auf 4500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Backnang: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht auf Freitag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Gaststätte in der Sulzbacher Straße ein und entwendeten aus dieser mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

