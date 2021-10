POL-AA: Schwäbisch Hall - 14:15 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Bühlerzell: Wildunfall mit Verletztem

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein 61-jähriger Audi-Fahrer die Heiligerwaldstraße, als sechs Wildschweine die Fahrbahn überquerten. Der Fahrer versuchte auszuweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er traf mindestens ein Schwein und prallte gegen einen Baum. Nach dem Unfall klagte der Fahrer über Schmerzen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Gaildorf: Brand an der Parkschule

Am Freitagabend gegen 20:46 Uhr wurden mehrere brennende Mülltonnen und -Container gemeldet, welche unter einem Treppenaufgang der Parkschule gelagert waren. Die Feuerwehr Gaildorf löschte mit 23 Mann und drei Fahrzeugen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ilshofen-Eckartshausen: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr lief eine 42-Jährige entlang der Raiffeisenstraße in Eckartshausen. Auf Höhe der BAG-Hohenlohe-Raiffeisen griff ihr ein bislang unbekannter Täter von hinten ans Gesäß. Dieser lief unbeirrt weiter. Die Geschädigte versuchte den Täter festzuhalten, er entzog sich jedoch dem Griff und flüchtete. Täterbeschreibung: 20-25 J. alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, graue oder blaue Jeans, schwarzes T-Shirt, rote Jacke mit einem weißen Streifen auf Brusthöhe, schwarze Cap. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400555 zu melden.

Oberrot: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 13:28 Uhr kam es an der Kreuzung Hohenhardtsweiler Straße / Rottalstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete ein 33-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 31-jährigen BMW-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls sich telefonisch unter 0791 400555 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall mit Hohem Sachschaden

Am Freitagnachmittag gegen 14:28 Uhr hielt ein 75-jähriger Ford-Fahrer auf der L1060 an der Einmündung der Raiffeisenstraße an, um einem LKW-Fahrer das einbiegen zu ermöglichen. Der hinterherfahrende 31-jährige Opel-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr hinten auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

