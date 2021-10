Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - 15:30 Uhr

Aalen (ots)

Murrhardt: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Am Samstagmorgen gegen 06:55 Uhr wurde ein brennender Altpapiercontainer in der Euro-Straße gemeldet. Die Feuerwehr Murrhardt löschte diesen mit 11 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fellbach: Sachbeschädigung an KfZ- Zeugenaufruf

Am Freitag den 01.10.21 gegen 07:45 Uhr stellte ein Rollerfahrer seinen Motorroller am Guntram-Palm-Platz ab. Als er gegen 19:15 Uhr zurückkam, lag dieser beschädigt am Boden. Ein Umfallen bzw. ein Unfall können derzeit ausgeschlossen werden. Man muss davon ausgehen, dass er absichtlich umgeworfen wurde. Zeugen des Vorfalles sollen sich bitte beim Polizeirevier Fellbach unter der Nummer 0711/57720 melden.

Fellbach: Fahrradsturz

Am Freitagnachmittag gegen 15:37 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer einen Mountainbike Trail am Kappelberg und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei verletzte er sich am rechten Oberarm und kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Fellbach/ Stuttgart: Auffahrunfall auf der B 14

Am Freitagnachmittag gegen 15:54 Uhr fuhr ein 48-jähriger Sprinterfahrer auf einen vor sich fahrenden Toyota einer 25-jährigen auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfall ereignete sich auf der B 14 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Kappelbergtunnel auf Höhe Anschlussstelle Benzstraße.

Welzheim: Kind angefahren

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr überquerte ein 6-jähriges Mädchen unvermittelt die Bahnhofstraße um zu ihrer Schwester zu Laufen. Der 64-jährige Lenker des sehr langsam fahrenden Omnibusses ohne Fahrgäste konnte das Kind nicht sehen. Kurz vor der Kollision erkannte ein Zeuge die Situation und schrie. Der Buslenker machte eine Vollbremsung und es kam zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Kind. Dieses wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein Sachschaden.

Oppenweiler: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Am Freitag, um 13:20 Uhr, kam es in Oppenweiler, in der Zeller Straße, auf Höhe der Einmündung Langwiesenweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Rennradfahrer fuhr von Zell nach Oppenweiler. Ihm wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer, der aus Richtung Oppenweiler kam und nach links in den Langwiesenweg einbiegen wollte, die Vorfahrt genommen. Der Rennradfahrer musste ausweichen, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit einem geparkten Auto. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in einem dunklen Kleinwagen in den Langwiesenweg. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht im Gesicht verletzt. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier in Backnang unter der Nummer 07191/9090 entgegen.

Rudersberg: Unfall mit verletztem Fußgänger

Am Freitag gegen 15:41 Uhr parkte ein 68-jähriger VW-Fahrer auf dem Parkplatz des Edeka rückwärts aus und übersah einen 80-jährigen Fußgänger mit Rollator. Dieser versuchte auszuweichen und stürzte dabei. Er verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde ambulant medizinisch versorgt.

Weinstadt - Endersbach: Personensuche mit Hubschrauber

Am frühen Morgen des Samstags, gegen 05:03 Uhr meldete der Zugführer des S2 den Verdacht auf einen Zusammenstoß mit einer Person am Bahnhof Endersbach. Diesen habe er aus dem Triebwagen gesehen. Eine intensive Suche nach der Person unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers brachte keinen Erfolg.

Waiblingen: Rauch bei den Stadtwerken

Am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr wurde gemeldet, dass Rauch aus einem Gebäude der Stadtwerke in der Schorndorfer Straße komme. Die Feuerwehr Waiblingen stellte einen technischen Defekt fest, welcher die Rauchentwicklung ausgelöst hatte. Es waren 38 Kräfte der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell