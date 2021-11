Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zum gestrigen Donnerstag. Mit schwarzer Sprühfarbe wurde die Fassade eines Hauses in der Parkvorstadt beschmiert. Der oder die unbekannten Täter brachten einen Schriftzug in einem Ausmaß von über 2,50 x 1,00 Meter an.

