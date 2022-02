Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Skiunfall mit einer verletzten Person

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg;]

Am 08.02.2022 gegen 14:15 Uhr kam es auf einer Skipiste auf dem Feldberg bei Fahl zu einem Unfall zwischen einer 24-jährigen Snowboardfahrerin und einer 27-jährigen Skifahrerin. Beide querten in gleicher Fahrspur die Skipiste. Die vorausfahrende Snowboardfahrerin wurde dabei langsamer. Die nachfahrende Skifahrerin erkannte dies zu spät, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte in der Folge mit der Snowboardfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hierbei die Snowboardfahrerin leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell