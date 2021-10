Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht im Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand zwischen Freitag 12.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr an einem Kreisverkehr zwischen Renningen und Magstadt am Übergang der Bundesstraße 464 auf die B 295. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der den Kreisverkehr in Richtung Magstadt befuhr, kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Bauteilen der inneren Absperrung. Die Teile müssen nun ausgetauscht werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell