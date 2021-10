Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 07.30 Uhr und 11.50 Uhr in der Bergstraße Ecke Gartenstraße in Korntal ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker prallte gegen einen abgestellten Skoda und hinterließ einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon.

