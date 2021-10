Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Vorfahrt nicht beachtet - Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Bühlstraße / Schulstraße in Altdorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Toyota-Fahrerin übersah vermutlich einen vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden 42-jährigen Skoda-Fahrer. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Toyota war anschließend aufgrund eines Achsbruchs nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

