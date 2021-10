Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Herrenberg: Reifenteile führen zu mehreren Unfällen

Ludwigsburg (ots)

Sechs Pkw kollidierten am Montagmorgen gegen 06:20 Uhr mit Reifenteilen auf der Bundesautobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Herrenberg. Die Pkw waren in Fahrtrichtung Singen unterwegs und stießen dort mit Reifenteilen zusammen. Eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg stellte daraufhin etwa 14 Kilometer weiter einen Sattelzug auf dem Standstreifen fest, der einen entsprechenden Reifenschaden am Auflieger hatte. Der 71-jährige Lkw-Fahrer hatte den Schaden und auch die Folgeunfälle nach eigenen Angaben zunächst nicht bemerkt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell