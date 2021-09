Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Klinikküche

Bedburg-Hau (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstag (28. September 2021), 04:00 Uhr, sind unbekannte Täter durch ein Fenster in die Zentralküche einer Klinik an der Bahnstraße eingedrungen. Sie brachen die Tür zu einem Büro auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Die Täter entwendeten eine Geldkassette und flüchteten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

