Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Yamaha-Motorrad mit dem Kennzeichen MO-L709 von Parkplatz gestohlen

Issum (ots)

Von dem Pendlerparkplatz an der Weseler Straße (B58) in Höhe der Anschlussstelle Alpen haben unbekannte Täter am Dienstagabend (28. September 2021) ein Motorrad entwendet. Der Besitzer hatte das Krad der Marke Yamaha dort gegen 19:00 Uhr wegen technischer Probleme abgestellt. Als er es gegen 20:45 Uhr abschleppen wollte, war das Motorrad nicht mehr an Ort und Stelle. Die blau-silberne Rennmaschine vom Typ RN32 mit nachgerüstetem Carbonrahmen trägt das Kennzeichen MO-L709. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrads nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell