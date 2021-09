Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich-Hüthum - Verkehrsunfall mit Personenschaden

dunkelblauer Mercedes mit niederländischem Kennzeichen gesucht

Emmerich-Hüthum (ots)

Am Dienstag (28.09.2021) kam es gegen 15:20 Uhr an der Einmündung Am Moddeich / Viergartenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 69-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit ihrem Pedelec die Viergartenstraße und beabsichtigte an der T-Kreuzung auf die Straße "Am Moddeich" in Fahrtrichtung B8 einzubiegen.

Bevor sie Abbiegen konnte, kam von links ein älterer dunkelblauer Mercedes mit niederländischem Kennzeichen und befuhr die Straße "Am Moddeich" weiter in Fahrtrichtung B8. Hierbei beachtete der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes nicht den Vorrang der Pedelecfahrerin, weshalb die 69-jährige erschrak und stürzte. Bei dem Sturz erlitt die Emmericherin schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Ob der Fahrer des Mercedes den Sturz der 69-jährigen bemerken konnte, ist bislang unklar. Die Polizei Emmerich sucht daher zur Sachverhaltsklärung den Fahrer des Wagens mit dem niederländischen Kennzeichen und erbittet Hinweise unter 02822 7830. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell