POL-MI: 34 neue Polizistinnen und Polizisten im Kreis Minden-Lübbecke begrüßt

Über insgesamt 34 neue Kolleginnen und Kollegen als Nachersatz kann sich in diesem Jahr die Polizei Minden-Lübbecke freuen. So begrüßte die Führungsriege der Kreispolizeibehörde die "Neuen" am Mittwochmorgen in der Aula des Leo-Sympher Berufskollegs.

Dazu sagte Landrätin und Behördenleiterin Anna Katharina Bölling: "Es ist mir eine große Freude und für mich ein ganz besonderer Moment, Sie hier im Kreis Minden-Lübbecke willkommen heißen zu dürfen. Ein sicherer und wunderschöner Kreis mit einer tollen Kreispolizeibehörde, welcher Sie von nun an angehören werden."

Der Abteilungsleiter Polizei, Mathias Schmidt, schloss sich den Worten an und hieß die Neuankömmlinge herzlich willkommen. "Ich freue mich, dass Sie nun da sind. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden Sie hier im Mühlenkreis tatkräftig unterstützen." Nachdem der Polizeidirektor einen guten Start wünschte, nahm er 23 neuen Kommissarinnen und Kommissaren den Diensteid ab.

Während sich die Kriminalpolizei über eine neue Ermittlerin und zwei neue Ermittler freuen kann, werden viele der neuen Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst auf den Polizeiwachen in Minden, Bad Oeynhausen, Lübbecke, Espelkamp und Porta Westfalica verrichten.

