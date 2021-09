Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer kollidieren miteinander

Lübbecke (ots)

Zwei Fahrradfahrer stießen am Dienstagmorgen auf dem Radweg der Industriestraße zusammen. Hierbei verletzte sich einer der beiden Beteiligten. Der andere Biker verließ nach einem kurzen Gespräch die Unfallstelle.

Ein Lübbecker befuhr gegen sechs Uhr mit seinem Pedelec den Radweg der Industriestraße in Richtung Berliner Straße. In Höhe der Zeiss-Straße wechselte er die Straßenseite und befuhr ihn in entgegengesetzter Richtung. Hier kollidierte er mit einem bisher Unbekannten, wobei der 61-Jährige zu Boden stürzte. Die beiden Radler unterhielten sich noch kurz, dann setzte der andere Unfallteilnehmer seine Fahrt fort. Um die genauen Umstände des Zusammenstoßes zu klären, wird der unbekannte Fahrradfahrer gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 beim Verkehrskommissariat in Lübbecke zu melden.

