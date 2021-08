Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte überfallen Frau zu Hause

Porta Westfalica (ots)

Bei einem Raubüberfall in Barkhausen erbeuteten bisher Unbekannte am Montagvormittag Schmuck sowie Silber- und Goldmünzen. Anschließend flüchteten sie mit dem Wagen des Opfers. Nun bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ersten Ermittlungen zufolge überraschten zwei Männer ihr Opfer, nachdem es gegen 11 Uhr ihr Haus in der Füllenkampstraße betreten hatte. Nachdem sie die Frau überwältigt hatten, fesselten sie diese. Im Anschluss horteten Täter ihr Diebesgut zusammen und verpackten es mutmaßlich in Tragebehältnisse. Diese dürften sie vermutlich in den Wagen der 62-Jährigen verfrachtet haben, der auf dem Grundstück unter dem Carport abgestellt war. Rund eine Stunde später, kurz nach 12 Uhr, flohen sie mit dem blauen Volvo XC 60 mit Mindener Kennzeichen. Das Opfer konnte sich aus seiner misslichen Lage befreien und Nachbarn informieren, die die Polizei alarmierten. Der Wagen wurde in den Nachmittagsstunden in Wietersheim im Bereich der Straße "Auf dem Sande" von einer Zeugin entdeckt und anschließend sichergestellt.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, fehlt bisher jede Spur von den Räubern. Einer von ihnen wird auf cirka 35 bis 40 Jahre geschätzt. Er ist rund 180 bis 185 Zentimeter groß, hatte blonde Haare sowie einen Stoppelbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, grüner Arbeitshose, schwarzen Schuhen und schwarzer Strickmütze. Der zweite Täter wurde bei einer Größe von 175 Zentimetern auf cirka 45 bis 55 Jahre geschätzt. Er hatte dunkle Haare und einen Stoppelbart. Er trug eine grüne Arbeitshose und schwarze Schuhe. Beide trugen mit einer medizinischen Maske und unterhielten sich in Deutsch und Englisch mit Osteuropäischen Akzent.

Nun haben die Ermittler einige Fragen und erhoffen sich Hinweise. Wer zur Tatzeit, aber auch in den Tagen zuvor im Bereich der Füllenkampstraße und im Nahbereich verdächtige Beobachtungen gemacht. Ebenso ist auch der Abstellort des Fluchtautos in Wietersheim interessant. Hier besteht die Vermutung, dass dort das Fahrzeug gewechselt wurde. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die an die Kriminalpolizei in Minden.

