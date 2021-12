Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Autofahrer nach Unfall mit Scooter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Fahrerin oder den Fahrer eines grauen Autos sucht die Polizei in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (29.12.)gegen 10.20 Uhr auf der Münsterstraße an der Einmündung Butterkamp ereignete. Eine 18-jährige Dülmenerin befuhr mit einem E-Scooter die Münsterstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung Butterkamp kam das graue Auto aus der Straße Butterkamp und bremste erst sehr spät ab. Die Dülmenerin machte einen Schlenker, um einem Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person oder der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen, oder die Fahrerin bzw. der Fahrer des grauen Autos, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell