Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/Polizei- und Feuerwehreinsatz

Coesfeld (ots)

Für großes Aufsehen dürfte ein Einsatz der Polizei und der Feuerwehr in der Coesfelder Innenstadt am Dienstagmittag gesorgt haben. Im Zeitraum von 13.24 bis 13.53 Uhr gingen insgesamt drei Brandmeldealarme aus Geschäften bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. In allen drei Fällen konnte eine männliche Person beobachtet werden, die diese Alarme absichtlich und ohne vorliegenden Grund ausgelöst hatte. Eine Person, auf die die Beschreibung zutraf, und die teilweise auch namentlich benannt wurde, konnte von einer Streifenwagenbesatzung in der Zufahrt zum Coesfelder Krankenhaus angetroffen werden. Aufgrund einer Äußerung gegenüber der Streifenwagenbesatzung konnte davon ausgegangen werden, dass der 33-jährige Coesfelder sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Im Rahmen seiner Personalienfeststellung leistete er Widerstand und verletzte eine eingesetzte Polizistin und einen Polizisten leicht. Der 33-Jährige wurde nach ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell