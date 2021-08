Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. PKW kollidiert mit Euro-Bahn

Warendorf (ots)

Zur Unfallzeit (24.08.2021, 18.30 Uhr) befuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Kreis Coesfeld mit seinem PKW die B 51 aus Münster kommend in Richtung Telgte. In Höher der Unfallstelle lenkte der PKW Fahrer sein Fahrzeug nach rechts in eine Zufahrt, welche über einen unbeschrankten Bahnübergang führt.

Zeitgleich befuhr ein 48-jähriger Mann aus dem Kreis Soest mit einem Triebwagen die parallel zur B 51 verlaufende Zugstrecke, ebenfalls in Fahrtrichtung Telgte.

Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte der Triebfahrzeugführer die Kollision mit dem querenden PKW nicht verhindern. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen sich der PKW Fahrer schwer und ein Fahrgast der Bahn leicht verletzte.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B 51 bis 21.45 Uhr voll gesperrt. Die Fahrgäste der EURO-Bahn setzten ihre Fahrt mittels Schienersatzverkehr fort.

