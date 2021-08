Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots)

Am Sonntagabend (22.08.2021, 18.30 Uhr) hat sich ein 43-Jähriger massiv gegen die Anweisungen von Polizisten in Warendorf gewehrt.

Die Beamten hatten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, nachdem der Warendorfer alkoholisiert Auto gefahren ist. Der 43-Jährige weigerte sich zur Polizeiwache nach Warendorf gebracht zu werden und drohte damit die Beamten verletzen zu wollen. Diese merkten Folgemaßnahmen an, sollte der Warendorfer weiterhin Widerstand leisten. Der Mann weigerte sich dennoch in den Streifenwagen zu steigen oder sich Handschellen angelegen zu lassen. Mittels einfacher körperlicher Gewalt brachten ihn die Polizisten zu Boden. Während des anschließenden Transports zur Polizeiwache, leistete der Mann dauerhaft Widerstand. Er trat mehrfach nach den Polizisten und wehrte sich im Auto. Zudem spuckte er in Richtung der Beamten. Auch auf der Wache trat er wiederholt in Richtung der Polizisten. Kurz vor der Blutprobenentnahme bedrohte er die Polizisten erneut, wurde dann aber kooperativer.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

