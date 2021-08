Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rentnerin abgelenkt und bestohlen

Warendorf (ots)

Eine Seniorin ist am Montag (23.08.2021, 10.35 Uhr) von Unbekannten in einem Supermarkt in Ahlen bestohlen worden.

Die 78-Jährige war in einem Supermarkt an der Hammer Straße einkaufen. Einer der Täter ließ in der Nähe der Frau etwas fallen. Um ihm zu helfen, hob die Rentnerin den Gegenstand auf. Währenddessen stahl ein weiterer Täter den Geldbeutel der Frau aus dem Einkaufskorb und beide Täter verließen den Laden. Sie flüchteten in einem grauen VW Golf Richtung Hammer Straße.

- Bleiben Sie misstrauisch wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer und lassen Sie sich nicht ablenken - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper - Bewahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen auf und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand - Nur so viel Bargeld dabei haben, wie Sie brauchen

Tipps und Hinweise der Polizei im Falle eines Taschendiebstahls

- Erstatten Sie sofort Strafanzeige, auch wenn es es nur ein Versuch war - Sperren Sie zusätzlich entwendete Kredit- bzw. Bankkarte und Mobiltelefone unverzüglich über die einheitliche Sperr-Notruf-Nummer 116 116 - Informieren Sie unverzüglich Ihr Geldinstitut - Sperren Sie die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons sofort bei Ihrem Netzbetreiber. Das gilt auch für Prepaid-Karten - Melden Sie den Diebstahl von Ausweisen, Führerschein etc. unverzüglich den zuständigen Ämtern

Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Tätern geben? Melden Sie sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell