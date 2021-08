Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Massiv beschädigt wurde zwischen Montagabend (23.08.2021, 19.30 Uhr) und Dienstagmorgen (24.08.2021, 06.45 Uhr) ein Auto in Oelde.

Der 34-jährige Fahrer hatte den blauen Audi A4 Montagabend an der Von-Galen-Straße entgegen der Fahrtrichtung abgestellt. Als er am Dienstag zum Auto zurückkehrte, stellte er massive Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Über die ganze Fahrzeugseite waren Kratzer, verbogenes Metall und Dellen zu sehen.

Vermutlich ist der unbekannte Fahrzeugfahrer beim Fahren aus der Stichstraße gegen den geparkten Audi gefahren. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern und die Polizei anzurufen.

Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug und dem Fahrer nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

