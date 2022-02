Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Pkw beschädigt, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Ilshofen: Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Am frühen Freitagmorgen war ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Steinbrunnenstraße von Eckartshausen kommend in Richtung Ortsmitte. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte er in eine Straßenlaterne und beschädigte diese, wodurch an der Laterne ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher. Dieser war nach bisherigen Erkenntnissen mit einem schwarzen BMW unterwegs.

Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz

In der Tüngentaler Straße kam es am Freitagmorgen gegen 0 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Topf auf einem Herd in einer dortigen Wohnung geriet beim Kochen in Brand und löste den Einsatz aus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit neun Fahrzeugen und 30 Personen im Einsatz war, gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Mittwochnachmittag 17:30 Uhr und Donnerstagmorgen 08 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Renault in der Sulzdorfer Straße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Donnerstagnachmittag zwischen 13 Uhr und 13:40 Uhr einen Am Sonnenrain abgestellten Pkw und zerkratzte dessen Seitenscheibe. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr kam es in der Worthingtonstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 70 Jahre alter VW-Fahrer fuhr hier auf einen Ford Kuga eines 67-Jährigen auf. Sowohl der Fahrer des Ford Kuga, als auch seine 67-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 1.800 Euro.

Schrozberg: Auto kommt von Fahrbahn ab

Am frühen Freitagmorgen gegen 4:40 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Mercedes Actros-LKW die L1026 von Kreuzfeld nach Schrozberg. Vor Reupoldsrot verlor der Fahrer aufgrund der winterlichen Verhältnisse auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. An dem LKW entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell