PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Ergänzung zum Verkehrsunfall in Glashütten - Schloßborn

Unfallzeitpunkt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

61479 Glashütten- Schloßborn, Königsteiner Straße Freitag, 12.11.2021, 20:26 Uhr

Eine 28-jährige Fahrerin eines VW Tiguan befuhr die Königsteiner Straße in Schloßborn, aus Richtung B 8 kommend, in Fahrtrichtung Ortskern. Dabei kollidierte sie, aufgrund bisher unbekannter Ursache, mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Seat Alhambra. Der Tiguan war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit.

Es entstand ca. 15000,- EUR Sachschaden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell