POL-FR: Lörrach: wegen Eisglätte auf Brücke ins Schleudern gekommen

Freiburg (ots)

Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntagmorgen, 12.12.2021, kurz nach 05.00 Uhr, die Bundesstraße 317 und geriet auf der Brücke, kurz vor der Abzweigung in das Gewerbegebiet Entenband, wegen Eisglätte ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich dabei wohl einmal um die eigene Achse und prallte im Anschluss in die Schutzplanke. Der Fahrer wurde vor Ort vom Notarzt und dem Rettungsdienst untersucht. Er zog sich wohl keine Verletzungen zu. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

