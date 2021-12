Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.12.2021, gegen 13:50 Uhr, sind zwei Autos auf der L 151/Murgtalstraße in Murg frontal kollidiert. Eine 39-jährige Renault-Fahrerin war auf der schneeglatten Straße ins Rutschen geraten und mit dem entgegenkommenden Fiat eines 41 Jahren alten Mannes zusammengestoßen. Durch die auslösenden Airbags wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Sie wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt, ins Krankenhaus mussten sie nicht. An den Autos dürften Totalschäden entstanden sein. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 35000 Euro liegen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

