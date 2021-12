Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrer fallen auf - mutmaßlich berauscht unterwegs

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 11.12.2021, sind in Bad Säckingen zwei junge Autofahrer durch ihre Fahrweise aufgefallen. Beide standen mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Kurz vor 21:00 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer gestoppt worden, der fahrenderweise im Badmattenpark unterwegs war. Nachdem der Fahrer drogentypische Symptome aufwies, verlief auch ein Drogentest auf THC positiv. Bevor der Wagen kontrolliert werden konnte, flüchtete noch zwei von insgesamt fünf Fahrzeuginsassen aus dem Auto. Kurz nach Mitternacht wurde ein 18-jähriger von einer Polizeistreife angehalten, da dieser falsch in eine Einbahnstraße eingebogen war. Auch bei ihm fielen drogentypische Auffälligkeiten auf, ein Drogentest war dann ebenso auf THC positiv. Beide Fahrer mussten eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

