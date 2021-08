Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch/ Täter hebeln Kellertür auf

Emmerich am Rhein/ Klein-Netterden (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Montag (09. August 2021) zwischen 07.40 Uhr und 17.15 Uhr die Kellertür an einem Einfamilienhaus an der Pastor-Breuer-Straße auf. Aus dem angrenzenden Hausrohbau entwendeten die Täter zunächst einige Werkzeuge, die sie zum gewaltsamen öffnen der Kellertür benötigten. Im Haus durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke. Sie flüchteten mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell