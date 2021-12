Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 12.12.2021, gegen 20 Uhr, konnten drei bislang unbekannte Männer beobachtet werden, die kurz zuvor in eine Ferienwohnung in der Metzgerstraße in Kenzingen eingebrochen sind.

Ein Tatverdächtiger trug einen entwendeten Fernseher vor sich her.

Die Personen waren auffallend gekleidet und wurden kurz vor der Tat schon im Bereich der Roßmarktstraße gesehen.

Einer der Männer trug eine auffällige Nikolausmütze (rot/weiss), war 25-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, schlank und dunkel gekleidet,

Die anderen beiden Männer waren ebenfalls ca. 25-30 Jahre alt, 160-170 cm, dunkel gekleidet, und trugen eine Kapuze über dem Kopf. Einer von ihnen hatte laut Zeugenaussage eine dickliche Statur und trug eine Cargohose.

Offenbar hatte eine der Personen vor der Tat eine auffällige, gelbe Jacke an.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

