Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Geparktes Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag und Samstag, 10/11.12.2021, einen Audi, welcher in der Neustadtstraße geparkt war. Der Heckscheibenwischer wurde abgebrochen und eine Plastikabdeckung an der Frontseite herausgebrochen. Zudem sind an der Fahrzeugfront neben der fehlenden Plastikabdeckung zwei Lackschäden entstanden. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Eine Zeugin konnte am Freitagabend gegen 23.30 Uhr eine dunkel gekleidete Person beobachten, die mehrmals mit einer Taschenlampe um den Pkw ging und sich auffällig verhielt. Die Person hat sich laut Zeugin mehrere Minuten am Pkw aufgehalten. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

