POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - vier Personen leicht verletzt - Verdacht Vorfahrtsverstoß - Zeitweise Sperrung B 317 Lörrach, Bereich Grüttweg - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Lörrach, B 317, Höhe Grütt

Am Samstag, den 11.12.2021 kam es gegen 14:05 Uhr nachmittags auf der B 317 in Lörrach, Höhe der Ampelkreuzung beim Grüttweg zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte ein 55 - jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf Höhe des Grüttparks von der B 317 (Fahrtrichtung Weil am Rhein) nach links in den Grüttweg einbiegen, wobei die Lichtzeichenanlage für diese Fahrbewegung auch grün angezeigt haben soll.

In diesem Moment kamen kurz hintereinander zwei Fahrzeuge entgegen, welche die B 317 in Richtung Schopfheim befuhren. Auch für diese Fahrbewegung soll die Lichtzeichenanlage in diesem Moment Grün angezeigt haben.

Der 49 - jährige Fahrer eines dieser Fahrzeuge kann dem über die Kreuzung abbiegenden Fahrzeug gerade noch nach links ausweichen. Das andere Fahrzeug, welches hinter diesem fuhr kollidierte mit dem abbiegenden Fahrzeug und wurde durch den Aufprall mehrfach um die eigene Achse gedreht. In diesem Fahrzeug wurden, der 21 - jährige Fahrer und seine ebenfalls 21 - jährige Beifahrerin leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung in einer nahegelegenen Klinik wieder nach Hause entlassen werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

In dem mutmaßlich unfallverursachenden Pkw wurden durch den Zusammenstoß nicht nur der 55 - jährige Fahrer sondern auch seine 60 - jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus ebenfalls nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An diesem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Es ergeben sich Hinweise auf eine mögliche weitere Ursache bei einem der beteiligten Fahrzeuge durch überhöhte Geschwindigkeit.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten - ausgelaufener Kraftstoff musste durch die Feuerwehr gebunden und aufgenommen werden - musste die B 317 in diesem Bereich mehrfach kurzfristig gesperrt werden. Der Fahrverkehr wurde mehrfach umgeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrspolizeidirektion Weil am Rhein (Tel.: 07621 9800-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

