Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Forchheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 09.12.2021, zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr, kam es in der Riegler Straße in Forchheim zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus.

Die unbekannte Täterschaft hebelte mehrere Türen auf und durchsuchte verschiedene Zimmer und Wohneinheiten. Es wurden Wertgegenstände in bislang unbekannter Schadenshöhe entwendet.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell